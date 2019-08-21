أحمد سعد يتعرض للانتقاد مجددًا بعد عودته من الحج

شوَّق الفنان المصري أحمد سعد جمهوره، بعد عودته من المملكة العربية السعودية وأدائه فريضة الحج، لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "يا مدلع"، الأمر الذي عرَّضه مجددًا للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب توقيته السيء في الترويج للأغنية.

وشارك سعد متابعيه على تطبيق "انستغرام" بمقطع فيدير قصير من الأغنية تمهيدًا لطرحها كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلق عليه قائلًا، "توكلنا على الله "يا مدلع".. اغنيه جديده soon".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أحمد سعد يسجل أغاني ألبومه الجديد استعدادا لطرحه في الصيف

أحمد سعد يُثير الجدل من جديد بفيديو من أمام الكعبة