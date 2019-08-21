شكرا لقرائتكم خبر عن في أربع أيام..الجزء الثانى من فيلم Meters Down 47 يحقق 10 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الثانى من فيلم الرعب والإثارة Meters Down 47، الذى طرح باسم " Uncaged" إيرادات وصلت إلى 10 مليون دولار منذ طرحه 16 أغسطس الجارى.

وانقسمت الإيرادات بين 8 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 2 مليون دولار حول العالم.

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47 Meters Down

ويتبع الفيلم مغامرة الغوص لأربع فتيات مراهقات وهم صوفي نيليس، كورين فوكس، براين تيجو وسيستين ستالون، لاستكشاف مدينة مايا المغمورة، ومن ثم يتحول اندفاعهم من الإثارة إلى هزة من الرعب عندما تكتشف أن الآثار الغارقة هي أرض لصيد أسماك القرش الأبيض المميتة، مع تناقص إمدادات الهواء بشكل مستمر، يجب على الأصدقاء التنقل في المتاهة تحت الماء من الكهوف الرهيبة والأنفاق الغريبة بحثًا عن مخرج من الجحيم المائي.

فيلم 47Meters Down من بطولة صوفي نيليس، كورين فوكس، براين تجو، سيستين روز ستالون، بريك باسنجر، جون كوربيت، نيا لونج، أكسل مانسيلا، ومن إخراج يوهانس روبرتس الذى شارك في التأليف مع المؤلف إرنست رييرا.