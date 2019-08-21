شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم سالى خليل قبل طرحه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة سالى خليل، إنها انتهت من تسجيل أغانى ألبومها الجديد بشكل كامل، ومن المقرر طرحه مطلع سبتمبر المقبل، على أن يتم تصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب في لبنان خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سالى لـ"اليوم السابع"، أن الألبوم يتكون من 10 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن أبرز الشعراء أيمن سليم، وإسلام عماد الدين، ومحمود كامل، وسافجي، ومحمد يونس، ومحمد باهى.

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وأشارت سالى إلى أنها تعاونت مع الملحنين أحمد زعيم، وبهاء عبد الهادى، وعلاء الراوى، وحسن سراج، ومحمد الهواري، والموزعين طارق عبد الجابر، ووسام عبد المنعم، ويحي يوسف، وأسامة عبد الهادى.

يذكر أن آخر أعمال سالى خليل أغنية "الفراق"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن سليم، وألحان محمد هوارى، وتوزيع مونتى، وهندسة صوتية خالد رؤوف.