صور| بسبب اللجنة الخماسية.. هجوم على نبيل الحلفاوي والفنان يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حالة من الجدل حدثت بسبب تغريدة كتبها الفنان نبيل الحلفاوي يبدى فيها رأيه في اللجنة الخماسية، التي ستدير اتحاد كرة القدم المصري.

ورد الحلفاوي على أحد متابعيه: "باستثناء الكابتن محمد فضل، لا دراية كافية لدي ببقية الأسماء، ربنا يوفقهم في مهمتهم الصعبة".

تغريدة الحلفاوي تم تأويلها بأنه يتهم بأقي أعضاء اللجنة بعدم الكفاءة، وغرد أكثر من متابع للحلفاوي، يسأله عن التغريدة وعن قصدها منها.

فكتب أحدهم: "يا قبطان، عمرو الجنايني، عضو مجلس إدارة سابق في نادي الزمالك أكتر من مرة، وتقولي مفيش خبرات سابقة، إنت بتدافع عن الأهلي وخلاص حتى لو غلط"، فكتب الحلفاوي ردا عليه: "يا ابني اقرا كويس، بقول: (لا دراية كافية لدي ببقية الأسماء).. يعني لا علم كافي (عندي) ببقية الأسماء، إنت قريتها بالعكس (لا دراية كافية عند بقية الأسماء)".

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وكتب متابع آخر: "خلاص يبقى نجيب المجلس السابق علشان ترتاح، إنت شخصية عامة عيب تخلى انتمائك يؤثر على كلامك، كل الشخصيات الباقية شغلوا مناصب الإدارية فى الأندية، عدا محمد فضل، لم يعمل بأي مجلس إدارة، ولا يوجد فى CV الخاص به غير المشاركة فى تنظيم البطولة الإفريقية".

فرد عليه الفنان نبيل الحلفاوي قائلا: "انتماء إيه يا بني انت وهو؟ أنا قلت ما عنديش معرفة كافية بيهم وتمنيت لهم التوفيق، ايه دخل الانتماء؟".

وأعاد الحلفاوي، تغريدة لأحد متابعيه لينهي بها الأمر، جاء فيها: "بصراحة؟ يا صبر حضرتك في الرد على بعض التعليقات المستفزة، يا أهل الخير كفاية كلام عن أهلي وزمالك، طالما بنستبق الأحكام على أشخاص الاتحاد المؤقت يبقى عمرنا ما حنقدّر أي ايجابيات ممكن تتعمل، ولنا في الكابتن محمد فضل خير دليل، فقد شهد بكفاءته جميع المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد عين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وعضوية جمال محمد علي، ومحمد فضل، وأحمد عبدالله، وسحر عبد الحق.