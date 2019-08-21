"طلي الأبيض".. جلسة تصوير ليسرا اللوزي بفستان زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة لها من أحدث جلسة تصوير بعدسة المصور "إسماعيل". وظهرت يسرا اللوزي مرتدية فستان زفاف أبيض طويل وبأكمام طويلة، واتسم التصميم بنقوشات الورد البارزة. وأطلت يسرا بتسريحة شعر بسيطة ومكياج جذاب ركز على الألوان الترابية، ونشر المصور إسلام جلسة التصوير كاملة، عبر حسابه على إنستجرام.

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