ميرهان حسين "حافية القدمين" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"جلسة تصوير جديدة. وظهرت الفنانة ميرهان حسين في الصور حافية القدمين، مرتدية فستان أبيض قصير، ونالت إطلالتها إعجاب محبيها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال ميرهان كان مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، الذي عرض رمضان 2019.

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