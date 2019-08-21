تراند اليوم : بعد إعجابه بتغريدة مذيع "بي إن سبورت" .. تركي آل الشيخ يعد الجميع بفعل "شيء...

كشف تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن شيء وصفه بـ"المذهل" سيقوم بفعله قريبا.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "مستعدون لموسم الرياض، أنا جالس في اجتماع أضع اللمسات الأخيرة مع زملائي وأخواني في هيئة الترفيه وأبهرني تفاعل شركات وتجار وشباب وشابات الوطن، أوعدكم أن أذكركم واحد

واحد وأوعدكم بالمذهل!".

وكان "آل الشيخ" أثار جدلا كبيرًا بالأمس بعد قيامه بالتفاعل بالإعجاب مع تغريدة لمذيع بي إن سبورت القطرية حفيظ دراجي.

وتبين أن التغريدة كانت تتضمن تعزية من دراجي في وفاة نجل كريم العلمي - النجم المغربي في التنس - ومحلل قنوات بي إن سبورتس القطرية.

