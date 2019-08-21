خاص الفن- هنا الزاهد تجهز لحفل زفافها وتشرف على تعديلات منزل الزوجيةخاص "الفن"- باسل الزارو في...

ميرنا وليد - بيروت - تعمل الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ على التجهيزات الأخيرة الخاصة بحفل زفافها من الممثل المصري ​احمد فهمي​ الشهر المقبل، اذ انها تشرف على التغييرات التي اجرتها مؤخراً في منزل الزوجية، فطلبت من فهمي اجراء بعد التعديلات في الديكور، واقترب المنزل من أن يكون جاهزاً كما تريد.

وبدأت هنا في دعوة أصدقائها من خارج الوسط وتحديداً منذ ايام الدراسة، على أن توجه الدعوة الى صديقاتها من الوسط هذه الايام، كما استقرت على الفستان الذي ترتديه في حفل الزفاف، بينما يتواجد فهمي في بلغاريا حالياّ لتصوير عدد من مشاهده في فيلم "العارف" مع احمد عز، على أن يعود منتصف الاسبوع المقبل لاستكمال تحضيرات حفل الزفاف مع هنا.

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018 بمنزل هنا، واقتصر الحضور على العائلتين، وكان من المقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضي أيضاً، ولكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديدة، اذ قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.