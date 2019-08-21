موجز "الفن": هيفا وهبي تكشف أسباب إعتزال إليسا.. وإبن محمود ياسين يفجر غضبه

ميرنا وليد - بيروت - هيفا وهبي تكشف الأسباب التي دفعت إليسا لإتخاذ قرار الإعتزال وإبن محمود ياسين يفجر غضبه موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية إليسا تعلن خبراً صادماً لجمهورها هيفا وهبي تكشف الأسباب التي دفعت إليسا لإتخاذ قرار الإعتزال خاص- الفن يكشف تفاصيل أغنية رويدا عطية الجديدة بعد إعلان غضبه من مهرجان المسرح.. عمرو محمود ياسين في تصريح خاص للفن أمل حجازي تثير الجدل بفيديو من "الحج" وتتعرض للإنتقادات..بالفيديو شذى حسون تكشف عن تطورات حالتها الصحية.. بالصورة كارمن بصيبص تسافر إلى هنغاريا وما علاقة أحمد عز؟ هذه المرأة من النساء المفضلات لدى ميغان ماركل المزيد المزيد

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