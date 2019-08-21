“دنيا” جديد حسين الجسمي – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديد تحمل اسم “دنيا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”. الأغنية من شعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ألحان حسين الجسمي نفسه وتوزيع وليد فايد، مكساج وماستر: م.عمرو هاشم. الجدير ذكره أن هذه لا تعتبر أول أغنية يطرحها حسين الجسمي ضمن الاستراتيجية الفنية التي يتبعها منذ سنوات.

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