كارول سماحة تشدو في عكاظ: “عرب ٥٠١م” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية كارول سماحة لأوّل مرّة على جمهورها في المملكة العربية السعودية وذلك على مسرح أحد أضخم المهرجانات الفنية: “سوق عكاظ”.

وشاركت كارول سماحة في تقديم أوبريت “عرب ٥٠١م” إلى جانب كل من الفنان السعودي محمد عبده والنجم العراقي كاظم الساهر.

قصيدة “إزرع ضوءك” من ألحان جان ماري رياشي” وأعربت كارول عن إعجابها الكبير بالعمل حيث علّقت عبر حسابها على “تويتر”: “قصيدة ⁧‫إزرع ضوءك‬⁩ من أجمل ما لحن الرائع جان ماري رياشي”.

هذا وأشادت إدارة “سوق عكاظ” بمشاركة كارول في الأوبريت حيث كتب الحساب الرسمي للمهرجان: “‏صوت ⁧‫كارول سماحة‬⁩ يصدح عاليًا في سماءِ العذوبة، ونجمةً تتوهّج بإحساسٍ مرهف في ⁧‫أوبريت عرب501م”‬⁩.

تجدر الإشارة إلى أن الحفل تم عرضه مباشرةً عبر شاشة “ام بي سي”.