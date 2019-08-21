"نكتة بايخة" لأصالة تقترب من 5 ملايين مشاهدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب أغنية "نكتة بايخة" للفنانة أصالة من 5 مليون مشاهدة من ألبومها الجديد "فى قربك"، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب الأيام الماضية، والأغنية من كلمات عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد. ومن ناحية أخرى تظهر الفنانة أصالة لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.

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