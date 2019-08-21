شاهد.. سوسن بدر عن وقوفها امام عادل امام اول مرة: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 05:51 صباحاً - قالت الفنانة المصرية سوسن بدر: إنها كانت مذعورة حين وقفت لأول مرة أمام الفنان عادل إمام عام 1978.
وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”: “خلال الثلاث حلقات التي ظهرت فيها كنت خائفة ومرتعشة وريقي نشف، وكان الزعيم عادل إمام ينظر إليّ ويضحك، وكان طيبا وودودا معي”.
وحلّت الفنانة سوسن بدر ضيفة على حلقة الليلة من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة “DMC”، ويعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
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