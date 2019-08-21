نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 59 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يتألق في حفل رائع بمهرجان صلالة مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا جماهيريًا ضخمًا ضمن فعاليات “مهرجان صلالة” في سلطنة عمان مساء ٢٠ آب/أغسطس الجاري.

حضر الحفل الآلاف من محبي تامر حسني العمانيين وعشاقه من الجنسيات العربية والجالية المصرية، فقدّم لهم باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.

جمهور الحفل تفاعل بشكل كبير مع تامر حسني، فردّدوا كلمات الأغاني وهتفوا باسمه تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدهم بينهم.

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وبعد الحفل نشر تامر حسني صورًا تجمعه مع الجمهور على المسرح وشكرهم بتعليقه عليها على حفاوة استقبالهم فكتب: “بشكر كل الجمهور العماني الطيب الكريم على حسن الإستضافه و تشرفت بكل الحضور الغالي من جميع الجنسيات العربيه الكريمه كما تشرفت بالجاليه المصريه الكبيره … كانت حفله فوق الرائعه و تجاوب فوق الوصف شكراً مهرجان صلاله السياحي بسلطنة عُمان”.

الجدير ذكره أن تامر حسني انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد “الفلوس” ومن المقرر طرحه قريبًا بالصالات السينمائية في مصر والوطن العربي.