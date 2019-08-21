شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثانى من فيلم Good Boys يحقق 24 مليون في 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الثانى من فيلم Good Boys الذى طرح يوم 16 أغسطس الجارى حول العالم إيرادات وصلت إلى 24 مليون دولار، وانقسمت الإيرادات بين 22 مليون دولار في الولايات المتحدة، و 2 مليون دولار حول العالم.



good boys 1

ويدور فيلم Good Boys حول تسرب ثلاثة أولاد فى الصف السادس من المدرسة ويبدأون رحلة مشوقة وهم يحملون المخدرات المسروقة عن طريق الخطأ، وتتعقبهم فتيات مراهقات، اللاتي يحاولن العودة إلى المنزل في الوقت المناسب لحضور حفلة انتظروها كثيرا.

فيلم Good Boys من بطولة يعقوب تريمبلاي، كيث ل. وليامز، برادي نون، مولي جوردون، ميدوري فرانسيس، إيزاك وانج، ميلي ديفيس، جوش كاراس، ويل فورتي، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي الذى شارك ف التأليف جنبا إلى جنب مع لي أيزنبرج.