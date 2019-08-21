شكرا لقرائتكم خبر عن Agent King مسلسل أنيمشن تخيلى عن حياة إلفيس بريسلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس أنها ستعمل على مسلسل أنيمشن جديد يدور حول فترة تخيلية في حياة إلفيس بريسلي، مغنى الـ Rock 'n' Roll الأشهر.

ومن المقرر أن يطرح المسلسل تحت اسم " Agent King"، في إطار تخيلى لـ إلفيس بريسلي وهو يرتدى بذله البيضاء أثناء تجنيده في برنامج تجسس حكومي سري للمساعدة في محاربة قوى الظلام التي تهدد البلاد التي يحبها، كل ذلك جنبا إلى جنب مع عمله كـ مغنى روك اند رول.

تم الإعلان عن طرح هذه السلسلة في تزامن مع الذكرى 42 لوفاة بريسلي في 16 أغسطس 1977.

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agent king

يتم إنتاج مسلسل الأنيمشن Agent King بواسطة كل من Sony Pictures Animation و Sony Pictures TV.

قالت بريسيلا بريسلي، زوجته في الفترة من 1967-1973 أن "منذ أن كان الفيس صبيًا صغيرًا، كان يحلم دائمًا بأنه جريمة مكافحة الأبطال الخارقين وإنقاذ العالم، ويتيح له Agent King القيام بذلك".

سيكون جيري شيلينج، مساعد زميل بريسلي لفترة طويلة، مستشارًا في هذه السلسلة، وسيقوم جون فارفاتوس بتصميم شخصية للشخصيات المخصصة للعرض وأيضًا كمنتج استشاري.

سينضم Agent King إلى قائمة من سلسلة الرسوم المتحركة للبالغين على Netflix والتي تشمل العديد من الأعمال الأخرى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".