شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى مهرجان صلالة بعمان ويشكر جمهوره.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسنى أمس أضخم حفلات مهرجان صلالة السياحى بسلطنة عمان، وسجل للمرة الثالثة أعلى حضور جماهيرى فى تاريخ المهرجان.

وقبل الغناء ألقى الفنان تامر حسنى كلمة حب من القلب للشعب العُمانى على كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم له، ووجه شكرًا حارًا لمجهود إدارة المهرجان، واختتم الكلام بتحية كبيرة إلى السلطان قابوس بن سعيد.

وغنى تامر حسنى لأكثر من ساعتين أشهر أغانيه، وسط حب وصراخ جماهيرى متواصل، ما جعل "تامر" يقول: أول مرة فى حياتى مسمعش صوت فرقتى الموسيقية من حماس الجماهير.

وأعلن عن فرحته التامة بهذا الحماس ثم بدأ الغناء من ألبوم عيش بشوقك، والذى أحدث ضجة عارمة جديدة فى المسرح، ومنها "عيش بشوقك، ناسينى ليه، كفاياك أعذار، حلم سنين.. وغيرها من الأغانى".

وأخيراً وقبل انتهاء الحفل شكر "تامر" السفير المصرى محمد غنيم على استضافته واهتمامه به وبكل أفراد فرقته الموسيقية، تميز الحفل بتجميعة كبيرة من الجمهور العُمانى ومختلف الجاليات العربية والكثير من الجالية المصرية حاملين أعلام مصر محتفلين بنجاح ابن بلدهم على أرض السلطنة.



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