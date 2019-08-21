بالأبيض.. دومينيك حوراني تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة دومينيك حوراني، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت دومينيك في الجلسة بفستان أبيض قصير، ونالت الجلسة إعجاب محبي ومتابعي دومينيك. يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرا كليبا بعنوان "يا عريس"، وشاركها في غنائه الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفى، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.

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