اسم جديد وهذا موعد العرض.. تفاصيل الجزء الأخير من "جيمس بوند"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن الحساب الرسمي لفيلم Bond 25 بموقع تويتر، أن الفيلم سيتم عرضه فى دور السينما البريطانية فى 3 أبريل 2020، وفي 8 أبريل من الشهر ذاته في أمريكا، بالإضافة إلى أن طرحه سيكون تحت عنوان "لا وقت للموت"، بعد أن كان اسمه "جميس بوند 25"
الفيلم بطولة دانيال كريج في شخصية بوند، ويشارك في بطولته الممثل رامي مالك، وليا سيدو، وآنا دي أرماس، ولاشانا لينش، وشارك فوكوناجا في كتابة السيناريو مع سكوت ز. بيرنز وفويبي والر- بريدج.
يُذكر أن الفيلم تعرض لعدة أزمات في أثناء التصوير، إذ تولى إخراجه كاري فوكوناجا بعد أن غادر داني بويل المشروع بسبب خلافات، كما اضطر كريج إلى إجراء عملية جراحية بسيطة في الكاحل بعد تعرضه لإصابة خلال الصيف، كما أدى انفجار محدود داخل استوديوهات Pinewood خارج لندن لتوقف التصوير.
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