نبيل الحلفاوي يعلق عن تكريم توفيق عبدالحميد بـ"القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا على أحد متابعيه يسـأله عن رأيه في تكريم الفنان توفيق عبدالحميد. وكتب الحلفاوي: "يا رب تكون بداية لعودة حميدة متألقة بإذن الله.. توفيق فنان له وزنه وإنسان محترم". Advertisements وتسلم توفيق عبد الحميد مؤخرا تكريما في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وبكى أثناء تسلمه. يذكر أن آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد كان عام 2010 بمشاركته لبطولة مسلسل "سي عمر وليلى أفندي" مع الفنانة دلال عبد العزيز، وهالة فاخر، تأليف وإخراج محمد نبيه، ثم أعلن من بعده اعتزال التمثيل.

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