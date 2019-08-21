سوسن بدر: رجاء الجداوي علمتني كيفية الجلوس والكلام بشكل أنيق

قالت الفنانة سوسن بدر، إن الكاتب محمد أمين راضي يتميز بأسلوب خاص وصعب، ويجب التركيز الشديد في أداء الشخصيات التي يقوم بكتابتها، ومعرفة جميع جوانب الشخصية.

وأضافت سوسن بدر، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، فى

برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة dmc، أن شخصية "أوسة" التي قدمتها في مسلسل "السبع وصايا" جميلة جدًا، قررت مع المخرج خالد مرعي، والكاتب محمد أمين راضي، على التركيز على اهتمام وهوس الشخصية بالتمثيل والمبالغة في بعض المشاهد.

وتابعت قائلة، إن في المرحلة الثانوية التحقت لإجراء تجربة أداء لدخول مجال عر ض الأزياء، وكانت الفنانة رجاء الجداوي في لجنة التحكيم، وقامت باختياريوتدريبي، وكان لها فضل كبير، وعلمتني كيفية الجلوس والكلام بشكل أنيق.