قالت الفنانة سوسن بدر، إن الكاتب محمد أمين راضي يتميز بأسلوب خاص وصعب، ويجب التركيز الشديد في أداء الشخصيات التي يقوم بكتابتها، ومعرفة جميع جوانب الشخصية.
وأضافت سوسن بدر، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، فىبرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة dmc، أن شخصية "أوسة" التي قدمتها في مسلسل "السبع وصايا" جميلة جدًا، قررت مع المخرج خالد مرعي، والكاتب محمد أمين راضي، على التركيز على اهتمام وهوس الشخصية بالتمثيل والمبالغة في بعض المشاهد.
وتابعت قائلة، إن في المرحلة الثانوية التحقت لإجراء تجربة أداء لدخول مجال عر ض الأزياء، وكانت الفنانة رجاء الجداوي في لجنة التحكيم، وقامت باختياريوتدريبي، وكان لها فضل كبير، وعلمتني كيفية الجلوس والكلام بشكل أنيق.
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر: رجاء الجداوي علمتني كيفية الجلوس والكلام بشكل أنيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.