مصطفى خاطر يحتفل بعيد زواجه الثاني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري مصطفى خاطر بعيد زواجه الثاني، بأن قام بنشر مجموعة صور مع زوجته.

الفنان المصري نشر صور حديثة مع زوجته وصورة قديمة من حفل زفافهما، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

خاطر أرفق الصور بتعليق قال فيه: “كل سنه وانتي طيبه و معايا وجمبي والله مش مصدق انه عدت سنتين علي جوازنا.. بحبك”.

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وقد تلقى الفنان المصري الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره، وتمنوا له حياة زوجية سعيدة مع زوجته.

وكان الفنان المصري مصطفى خاطر قد احتفل بزفافه في شهر أغسطس عام 2017، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومن بينهم نجوم مسرح مصر، كما حضر الفنان ماجد المصري، أحمد زاهر، دنيا سمير غانم، ياسمين عبدالعزيز، شيماء سيف، محمد عادل إمام.

كما حضر عمر متولي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد علي رزق، أشرف الشريف، طاهر أبو ليلة، سليمان عيد، أحمد فتحي، ندي السبكي، المخرج أحمد خالد موسي، معتز التونى، محمد سيد بشير، فتحي عبدالوهاب،

حفل زفاف خاطر أحياه الفنان محمد حماقي، كما قدم الفنان حكيم في نهاية الزفاف عدد من أغنياته.