إلهام الفضالة تحصل على لقب جدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وضعت الابنة الكبرى للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، منى العتيبي، مولودتها الأولى، لتحصل بذلك الفنانة على لقب “جدة” للمرة الأولى.

إلهام أعلنت هذا الخبر السعيد لجمهورها، حيث نشرت صورة لها وهي تحمل حفيدتها على ذراعها وتقوم بتقبيلها، لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجهها.

الفنانة الكويتية أرفقت الصورة بتعليق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيه: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام”.

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وكشفت عن اسم حفيدتها، حيث أنها سميت على اسمها، بقولها: “رزقني الله بأول حفيدة (إلهام) فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة إبنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال”.

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد أقامت في شهر مارس الماضي، حفل عائلي صغير لابنتها وزوجها بحضور صديقتها الفنانة هيا الشعيبي، وكشفت خلال الحفل عن جنس الجنين، حيث أعلنت أن ابنتها حامل في طفلة.

هيا الشعيبي طالبت زوج ابنة إلهام بتسمية الطفلة باسم الهام، وبالفعل أعلن رغبته في إطلاق هذا الاسم على طفلته، حيث صور تورتة الحفل وكتب عليها اسم “إلهام” بتطبيقات الموبايل، وهو ما فاجأ إلهام الفضالة بشدة وبكت من شدة التأثر.