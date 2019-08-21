أميتاب باتشان يكشف: أعيش على 25% من كبدي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشف ممثل بوليوود أميتاب باتشان أنه “يعيش على 25 في المائة” من كبده على مدى السنوات العشرين الماضية.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كشف الممثل، خلال حدث فني، أنه عندما تم تشخيص إصابته بالسل في عام 2000 ، لم يكن يعلم أنه كان يعاني من المرض خلال السنوات الثماني الماضية، ووصف نفسه بأنه من “الناجين من السل” ، ودعا الناس إلى الخضوع لفحوصات طبية منتظمة.

قال الممثل ، المرتبط بحملات دعائية وصحية مختلفة ، تشمل السل وشلل الأطفال ، إنه يستشهد بحالته الشخصية طوال الوقت لإيصال الرسالة التي تفيد بأنه من المهم إجراء الفحوصات الصحية في الوقت المحدد، مؤكداً في ذات الوقت، أنه لا يمانع في أن يقول علنا ​​إنه “أحد الناجين من مرض السل ، وهو أحد الناجين من التهاب الكبد B”.

Advertisements

علاوة على ذلك ، كشف الفنان السبعيني الكبير، أن 75 في المائة من كبده قد أصيب بأضرار بسبب ضخ الدم بشكل سيئ، ولكن لأنه كان قادرًا على اكتشافه ، حتى بعد الكثير من الأضرار التي لحقت بالكبد ، فإنه قادر على العمل بشكل جيد مع 25 في المائة من الكبد. على مدى السنوات ال 20 الماضية.

وفي سياق عطاءه الفني والمهني، شوهد الممثل آخر مرة في فيلم Badla، وهو فيلم جريمة من إخراج سوجوي جوش Sujoy Ghosh.