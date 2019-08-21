تعرف على سبب فصل صابرين من المدرسة في الإبتدائية

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

عاشت الفنانة المصرية صابرين في أسرة فنية، ودخلت المجال الفني في سن صغير، ومنذ الطفولة وهي تعشق الغناء والاستعراض.

صابرن هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، ووصفتها صابرين بأنها مدرسة فنية مستقلة لن تتكرر، وأحبت من خلالها الفن والاستعراض.

الفنانة المصرية قصت من خلال برنامج «السفيرة عزيزة»، عن بعض مواقفها في الطفولة، وقالت إنها عندما كانت في المدرسة طب منها الزملاء تقديم مشهد تمثيلي، واندمجت في الدور وصرخت، ففوجئت بمديرة المدرسة تدخل عليها.

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صابرين قالت إنها فوجئت في اليوم الثاني بالمديرة تنادي عليها في الطابور، وعاقبتها بالفصل لمدة يومين، وتسلمت خطاب الفصل وسط تصفيق زملائها.

الفنانة المصرية قالت إنها كانت تتمنى تقديم أعمال استعراضية أكبر وأهم، لأنها تحب الاستعراض، ولكن الظروف لم تساعدها.

صابرين كشفت أيضا أنها التقت بالنجمة الراحلة سعاد حسني، وعبرت عن إعجابها بأدائها، ونصحتها بأن تقدم أعمال سينمائية.

الفنانة المصرية كشفت عن موهبة كبيرة في المطبخ، وقالت إنها تستطيع عمل العديد من أصناف الطعام المصري والإيطالي.