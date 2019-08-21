هكذا احتفلت زوجة رامي عياش بعيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت مصممة الأزياء داليدا عياش بعيد ميلاد زوجها، النجم اللبناني رامي عياش، وشاركت متابعيها بصورة رومانسية خاصة تجمعهما.

داليدا ارفقت الصورة برسالة تهنئة شديدة الرومانسية، كتبت فيها: «السند الذي دائماً أتكأ عليه، أماني، وطني، قوتي، حبي لك أبدي ويفوق الكلمات، عيد ميلاد سعيد حبيبي.. حبي إلك ما اله حدود. ينعاد عليك حبيبي وعقبال المية».

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متابعو داليدا تفاعلوا مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها النجم اللبناني بعيد ميلاده، متمنيين له مزيد من النجاح والتوفيق، وللزوجين الحب والسعادة الدائمة.

يُذكر أن رامي عياش تزوج من مصممة الأزياء داليدا بعد قصة حب جمعتهما يوم 24 أغسطس عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنهما الأول «آرام» يوم 20 مارس عام 2016، و«آيانا» 19 يونيو 2018.

من ناحية أخرى، طرح رامي عياش مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «يا سكاكر السكر» من كلمات خالد فرناس، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد شفيق، وقد شاركته الفنانة المصرية فيفي عبده بالرقص فيه.