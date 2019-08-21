موقف طريف لشكران مرتجى بعد ضياع أحد مقتنياتها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية شكران مرتجى، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة حديثة لها وهي ترتدي نظارة شمسية.

وعلقت على الصورة بطريقتها الكوميدية قائلة: “عاجل هيدول النظارات ضيعتهم ببيروت اللي بلاقيهن اله مكافأة”.

وأضافت: “ما تهنيت فيهن من أول لبسة ضاعوا، المكافأة اللي بيلاقيهم ياخدهم، وطالبت الجهات المختصة الاهتمام بالموضوع”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي أثنت على روح الكوميديا التي تتمتع بها وروحها المرحة.

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وكانت شكران مرتجى، قد كشفت في وقت سابق، عن موقف أخر تعرضت له في شارع الحمرا ببيروت بشارع الحمرا في بيروت، بعدما نسيت مفتاح سيارتها داخلها، إلا أن أحد الرجال اللبنانين انقذ الموقف، وساعد الفنانة في حل المشكلة بالرغم من أنه لم يكن يعرفها، وهو ما كشفته الممثلة السورية في تعليق على صورة جمعتها بهذا الرجل، وإحدى الفتيات، حيث كتبت: «بدي احكيلكم شو صار معي بالحمرا بالمختصر نسيت المفتاح بالسيارة، اجى شخص ماعرفني جاب ميكانيكي وفتحلي السيارة ودفع ماقبل ياخد».

من ناحية أخرى شاركت شكران مرتجى، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سلاسل ذهبية”، من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، ويشارك في بطولته بسام كوسا، وصباح الجزائري، ومها المصري، وكاريس بشار، وشكران مرتجى، وجيني إسبر، وعبدالهادي الصباغ، وسحر فوزي، وسعد مينة، وغيرهم.