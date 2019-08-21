يسرا اللوزي تتألق بفستان الزفاف في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورة منها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

واختارت يسرا اللوزي، لإطلالتها في الجلسة فستان الزفاف أبيض، وعلقت على الصور قائلة: “دائما متحمس وسعيد لدعم أصدقائي الموهوبين”.

وحصدت الجلسة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها بينما تساءل البعضعن سر فقدانها لوزنها بهذا الشكل.

Advertisements

يذكر أن يسرا اللوزي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “كلبش 3”، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال.

كما شاركت في مسلسل “قمر هادي”، مع الفنان هاني سلامة، أما في السينما فتشارك الفنان عمرو سعد، في بطولة فيلم «تصفية حساب»، ولكن الجميع انشغل بأعماله الرمضانية خلال الوقت الحالي.

وشاركت في المسلسل الإذاعي “عين الحياة”، ومن إخراج هاني فؤاد، ومن تأليف الكاتب يسرى الجندى، وشارك فى بطولة المسلسل كل من أحمد ماهر، وناصر سيف، وشريف خير الله، وعبد الرحمن أبو زهرة، ويسرا اللوزي، وحنان شوقى، وميرنا وليد ومحمود عامر.