ميريهان حسين بإطلالة جرئية في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور حسام أنتيكا، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ميريهان حسين، خضعت للجلسة خلال قضائها عطلتها الصيفية في إحدى القرى الساحلية، واختارت إطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا أبيض قصير ومكشوف، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها في إحداها ورفعته بيديها في الأخرى، وحصدت الجلسة على إعجاب متابعيها الذين تغزلوا في جمالها خاصة أنها ظهرت فيها بدون ماكياج.

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وكان أخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل «علامة استفهام»، مع الفنان محمد رجب، و عدد كبير من النجوم ومنهم وهيثم أحمد زكي، وإدوارد، وجيهان خليل، وجينا سمن، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، ويعتمد على الإثارة.

مسلسل “قيد عائلي” تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.