شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Guardians of the Galaxy ينضم إلى الجزء التاسع من Fast & Furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الأمريكى مايكل روكرنجم فيلم Guardians of the Galaxy، إلى سلسلة السرعة Fast & Furious في الجزء الـ التاسع .

ومن المقرر أن يعلب روكر دور Buddy، وهو دور صغير في الإصدار الأخير من سلسلة Universal's التي تدور حول السيارات.

وينضم إلى فريق جديد يظهر لأول مرة، ويجمعه مع المصارع جون سينا، بالإضافة إلى نجوم السلسلة فان ديزل وتشارليز ثيرون وميشيل رودريجيز وهيلين ميرين، وأخرين.



مايكل روكر

فيلم" 9 Fast & Furious " من إخراج جاستن لين، وسيناريو دان كيسي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم فى 22 مايو 2020.

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وكان أخر أعمال روكر فيلم الرعب " Brightburn " الذي يدور حول الأبطال الخارقين، ومن المقررأن يظهر بعد ذلك في فيلم Blumhouse's Fantasy Island وفيلم " Monster Problems" من إنتاج شركة باراماونت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter ".