شاهد.. الهام الفضالة تحتفل بحفيدتها الاولى: “شعور غريب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 02:54 صباحاً - احتفلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بقدوم حفيدتها الأولى من ابنتها الكبرى منى العتيبي وحرصت الفنانة على مشاركة متابعيها فرحتها. ونشرت الفنانة إلهام الفضالة الصورة الأولى لحفيدتها من ابنتها منى العتيبي، وكتبت الفنانة تعليقا على الصورة:”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام رزقني الله بأول حفيدة (إلهام) فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة ابنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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