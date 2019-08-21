الفلسطينية روان عليان ترد على تهنئة افيخاي ادرعي لها بأغنيتها الاولى.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 02:54 صباحاً - ردت الفنانة الفلسطينية الشابة، روان عليان، على تهنئة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لها بإطلاق أغنيتها الأولى، عقب مشاركتها في برنامج ”أراب أيدول“.

وكتب أدرعي عبر حسابه على تويتير قائلًا: “روان عليان، بنت غزّة، والّتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج أراب أيدول، تطلّ علينا بأغنية جديدة:

وأضاف ادرعي “روان هي مثال واضح على أنّه من يريد النجاح ينجح وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر. .. اختاروا النجاح لا الإرهاب”.

وردت روان على ادرعي قائلة: “فني ليس إلا رساله ليرى العالم وجهنا الآخر ، و لم نكن يوما إرهابيين بل اصحاب حق.. و قد قالها درويش ، ليس الوطن أرضاً ، ولكنه الأرض والحق معاً و الحق معنا والأرض ستعود

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