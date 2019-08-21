تطورات قضية أحمد عز وشقيقة زينة بعد اعتداء الأخيرة عليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخلفت شقيقة الفنانة المصرية زينة، عن الحضور إلى النيابة من أجل الادلاء بأقوالها، بشأن مشاجرتها التي وقعت مع الفنان أحمد عز في الساحل الشمالي، والاتهامات المتبادلة بينهما.

وذكرت بعض المصادر، أن النيابة جددت طلب استدعائها لشقيقة زينة، بإرسال إخطار إليها على محل إقامتها بموعد استجوابها الجديد، الذي سيكون خلال الأيام المقبلة.

وكانت مشاجرة وقعت بين أحمد عز، ونسرين شقيقة زينة في الساحل الشمالي.

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وكشف عمر عبدالرحمن محامي الفنان المصري في تصريحات صحفية أن موكله كان يجلس في أحد الفنادق، مع أحد الصحفيين من أجل إجراء حوار صحفي، ليفاجئ بتعدي شقيقة زينة عليه بالضرب والسب، مع وجود شخص معها اتضح أنه شقيقها حاول ضربه هو الآخر، ولكنه انسحب من المكان وحرر محضراً ضدهما.

وطلب أحمد عز، خلال استجوابه في النيابة أن يتم تفريغ كاميرات الفندق الذي كان متواجداً فيه، مع الاستماع للشهود العيان الذين كانوا بصحبته وقت وقوع المشاجرة، وعلى إثره أصدرت النيابة استدعاء لزينة وشقيقتها وشقيقها من أجل الاستماع إلى أقوالهم، و بررت شقيقة زينة مشاجرتها مع أحمد عز، بأنه كان يرغب في اصطحاب أحد طفلي أختها خارج الفندق، وعندما شاهدت الواقعة اشتبكت معه.