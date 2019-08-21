هيفاء وهبي تكشف تفاصيل مرضها.. وهذا ما قالته عن حياتها العاطفية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تفاصيل المرض الذي أصيبت به منذ فترة، وقيل وقتها أنها مصابة بالسرطان وبالكبد.

الفنانة اللبنانية قال، في إحدى اللقاءات التليفزيونية: “اللي قالوا إني عندي الكبد هذا ليس مظبوط والله يعلم أن هذا غير صحيح، ومن قال إن عندي السرطان مش مظبوط”.

وأضافت: “كان عندي فيرس تسبب في ارتفاع حرارتي بشكل كبير، وفي هذا الوقت قبل ذهابي للمستشفى كنت أعاني من عدم الأكل بشكل جيد حتى ارتفعت الحرارة واضطررت للذهاب للعلاج”.

Advertisements

وأضافت أنه عندما خرجت شائعات حول مرضها، قامت بنفيها لكن هناك من لم يصدّق ذلك، قائلة: “عندما يتهموني أن معي مرض وأقول لأ فهو لأ لأن الحقيقة ستتضح ولا يصح إلا الصحيح”.

وبسؤالها عن حياتها العاطفية، قالت: “لا أريد الحكي بهذا الموضوع ما حدا يخصه عاملين مية قصة عليا خليهم مكفيين بسيناريوهاتهم بدون أنا اللي أزيدلهم سيناريو هيفاء قالت لأ ما حدا يخصه”.

أما عن علاقتها بمدير أعمالها محمد وزيري، وهل ما زال يدير أعمالها أم لا، قالت: “اسألوه، هو كتب بوست أنه لا يخصه إدارة أعمالي بالحفلات وتم الهجوم عليه بسبب إلغاء حفل لي، وأي حفل لا يأتي فجأة ويتم الاتفاق عليه قبل 6 أشهر وهو انسحب من هذا الأمر، لكن لديه أعمال أخرى تخصني”.

وأضافت: “يقال أنه كتب بوست وأنني اعتذرت له، هذا كذب أنا لم أعتذر وليس مظبوط هذا الحكي فقد رددت على البوست لتوضيح بعض النقاط، بسبب الاتهامات التي وجهت إليه من بعض جمهوري، والبعض قال أنني اعتذرت له ولكن لا تعليق”.