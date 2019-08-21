راندا البحيري تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها وتكشف عن مرضها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية راندا البحيري بعيد ميلادها مع مجموعة من أصدقائها الذين فاجئوها بهذا الاحتفال مما أشعرها بسعادة كبيرة.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقته بتعليق وجهت خلاله الشكر لأصدقائها، كما كشفت عن مرضها.

راندا كتبت: “شكرا كلاود ناين علي المفاجأه اللي بجد حلوه أوي أوي أوي.. شكرا لكل اللي تعب نفسه علشان يقنعني انزل لاني كنت عيانه و مش قادره اتحرك وأولهم الدكتوره هبه هاشم و عمرو احمد اخويا وصديق عمري”.

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وأضافت: “شكرا أحمد فورش المصور الجميل المحترم و الأخ الأصيل شكرا ايمان سلامه حبيبتي و صديقه عمري والأخ الكبير بقي الأستاذ علي صاحب اجمل مكان في المهندسين. مش عارفه اشكره ازاي علي تعبه معايا و العيد ميلاد الحلو ده”.

واختتمت كلامها بقولها: “والواحد بيحب يختم بالحلو دايما.. و الحلو في حياتي هي اميره داوود. شكرا علي التورت الكتير اوي اللي حبيتها اللي مش عارفه هاكلها ازاي و شكرا علي الهديه الجميله و تعبك معايا يا حبيبتي”.