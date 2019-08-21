ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها وتتألق بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري أحمد زاهر صور حديثة جمعته بابنته الكبرى “ملك”، والتي شاركت بالتمثيل في طفولتها في عدد من الأعمال الفنية.

ملك ظهرت في الصور، التي نشرها والدها الفنان على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وقد خسرت الكثير من وزنها الزائد.

ابنة الفنان المصري تألقت في الصور بإطلالة لافتة جمعت بين اللونين الأبيض والأسود، وأسدلت غرة كثيفة على جبهتها منحتها لوك جديد.

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جمهور الفنان المصري عبروا عن إعجابهم الشديد بصور ابنته، وطالبوه بالسماح لها وشقيقتها “ليلى” بالعودة لمجال التمثيل مجددا.

يذكر أن ملك وشقيقتها ليلى كانتا قد شاركتا في أكثر من عمل فني في طفولتهما، أشهرها فيلم “عمر وسلمى” مع تامر حسني ومي عز الدين، إلا أن والدهما الفنان أحمد زاهر قرر أن يمنعهما عن التمثيل حتى ينهيا دراستهما أولاً.

يذكر أن آخر عمل شاركت به ملك قبل توقفها عن التمثيل هو مسلسل “القاصرات” عام 2013، والذي لعب بطولته الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، وياسر جلال، ومي الغيطي، ومنة عرفة، وغيرهم.