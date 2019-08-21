القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان أحمد عز، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية": ألاّ مانع لديه بخصوص إنجاز جزء ثالث من فيلم "ولاد رزق"، لا سيما بعد نجاح الجزء الثاني الذي يُعرَض حالياً في دور السينما، وتخطّت إيراداته 60 مليون جنيه حتى الآن.
وقال عز: "الأمر يتوقف فى المقام الأول على رؤية مؤلف العمل صلاح الجهيني، وإمكانية استمراره في ربط الأحداث وتسلسلها بما يضيف جديداً كما حدث في الجزء الثاني"، مبدياً سعادته بنجاح الفيلم وتصدّره إيرادات السينما في موسم عيد الأضحى.
"ولاد رزق 2" يشارك ضمن بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، فضلاً عن كريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين.
كما يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز لـ"العين الإخبارية": أرغب في جزء ثالث من "ولاد رزق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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