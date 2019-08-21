شكرا لقرائتكم خبر عن من زمان جدًا.. محمد محسن يشعل ليالى القلعة الموسيقية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرعة رومانسية مكثفة على غرار أغنيته الشهيرة "برغم من ان الكلام ع الحب من نظرة كلام متعاد، وإن الصدفه أحيانا بتبقى بألف ألف معاد"، خطف المطرب محمد محسن قلوب جمهوره إبان إحيائه ثالث ليالي مهرجان القلعة الموسيقي.

وأطرب محسن أكثر من 15 ألف متفرج كسروا الحاجز القياسي لحضور المهرجان هذا العام بتوليفة غنائية من أشهر أغنياته العاطفية منها "بحبك من زمان جدًا" و"في قلبي مكان" و"حضنك حياة"، بسهرة موسيقية استمرت قرابة الساعة ونصف بعدما استلم المسرح من فرقة مسار إجباري التى سبقت حفلته، ليختتم بها ثالث فعاليات المهرجان العريق، الذى عاد هذا العام بنسخته الثامنة والعشرين، محتنضًا أكثر من أربعين حفلة على مدار أسبوعين.