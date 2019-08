شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب بطلة فيلم Let Them All Talk الجديد لـ HBO Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شبكة HBO Max فيلم Steven Soderbergh التالي، الكوميدى تحت اسم ​​"Let Them All Talk" بطولة ميريل ستريب. انضم إلى ستريب في فرقة الممثلين هم Candice Bergen و Dianne Wiest و Lucas Hedges و Gemma Chan. ويدور الفيلم حول قصة مؤلفة شهيرة والتي تقوم برحلة مع الأصدقاء القدامى للحصول على بعض المتعة، لـ يأتي ابن أخيها ويجد نفسه متورطًا مع وكيل شاب. بدأ إنتاج الفيلم في الأسبوع الماضى، بـ نيويورك وسيستمر على متن سفينة كوين ماري 2 في المحيطات وفي المملكة المتحدة، وكانت قد ترددت الشائعات أن ستريب وتشان قد انضما في أواخر الأسبوع الماضي. Advertisements ويعد الفيلم واحد من أولى الأفلام الطويلة لـ خدمة البث، والتي أعلنت عن العديد من المسلسلات بما في ذلك عرض "Gossip Girl" وسلسلة الأساطير اليونانية "Circe". كما تلعب ستريب دور البطولة في فيلم " The Laundromat" والذي سيعرض للمرة الأولى في مهرجان البندقية السينمائي قبل الذهاب إلى مهرجان تورنتو، وفقا للتقرير الذى نش على موقع " variety ".

