هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد "معرفة قديمة" فى ”الخليج 365”

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم هيثم شاكر بطرح ونجاح ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، فى ”الخليج 365”، حيث أُقيمت ندوة للحديث عن تجربته فى الألبوم والتحضيرات التى استمرت 5 سنوات واختياراته للأغانى وردود الفعل التى تلقاها بعد طرحه، كما تطرق إلى تجربته مع المرض والذى كان سبباً فى غيابه عن الساحة طوال السنوات الماضية.

وكان فى استقباله الصحفى عمرو صحصاح، رئيس قسم الفن باليوم السابع، رئيس تحرير عين المشاهير، وعدد من قيادات صالة التحرير.

وطرح هيثم شاكر ألبوم معرفة قديمة" يوم 7 أغسطس الماضى، ويضم 14 أغنية وهم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة".

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم هيثم شاكر، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد

هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد

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هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد



هيثم شاكر يحتفل بنجاح ألبومه الجديد