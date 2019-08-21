ليالي الصيفية: نسرين طافش في شرم الشيخ.. وبوسي شلبي ووفاء عامر أمام "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونستعرض لكم في هذا الباب بعض صور النجوم في رحلاتهم الصيفية..

رانيا ياسين

شاركت الفنانة رانيا ياسين، جمهورها بصورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، وعلقت عليها: "مساء الفل آخر أيام الصيفية كل سنة واحنا جميعا بخير".

ماريتا الحلاني

وشاركت الفنانة ماريتا الحلاني، جمهورها عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية، وظهرت وسط الخيول في لبنان.

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة لها عبر حسابها في موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، على شاطئ البحر، وظهرت وهي تجري والشمسأمامها، لتبدو كأنها تجرى نحو الشمس.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أحد الأماكن الساحلية،مع صديقيه المصور عماد قاسم والمخرج سامح عبدالعزيز.

هنادي مهنا

تقضي الفنانة هنادي مهنا، إجازتها الصيفية في فرنسا، ونشرت صورة لها في أحد الشوارع عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام".

محمد مهران

نشر الفنان محمد مهران، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها على الشاطئ وسط النخيل، وعلق عليها " الطريقة المثلى للتنبؤ بمستقبلك هو أن تصنعه".

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بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أمام حمام السباحة، وذلك رفقة النجمة وفاء عامر، بإحدى قرى الساحل الشمالي.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة من إجازتها التي تقضيها بمدينة ماربلا الإسبانية، وحرصت على مشاركة الصور مع جمهورها.

هند رضا

نشرت الفنانة هند رضا، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها بإحدى المدن الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

هيلدا خليفة

نشرت الإعلامية هيلدا خليفة، صورة لها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هيلدا بالمايوه من أمام البحر.

نسرين طافش

ونشرت الفنانة نسرين طافش، صورة لها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام"، وظهرت مرتدية بادي وشورت أبشوراع شرم الشيخ.

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أمام أحد الشواطئ.

هاني عادل

نشر الفنان هاني عادل، صورة له وسط البحر عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "للبحر سحر".

حسام داغر

نشر الفنان حسام داغر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أثناء لعبه بطائرة ورقية على أحد الشواطئ.