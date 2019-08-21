إنجي وجدان مع ابنها وهدى المفتي بالحجاب.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

سعد الصغير

نشر الفنان سعد الصغير صورة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر فيها برفقة الراقصة دينا، ونالت إعجاب الجمهور.

نوال الزغبي

نشرت الفنان نوال الزغبي صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مرتدية هوت شورت.

إياد نصار

نشر الفنان إياد نصار صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال، ونالت إعجاب الجمهور.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية من اللون الأبيض.

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ريا ابي راشد

نشرت المذيعة ريا أبي راشد صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان من اللون الأزرق.

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة وهي تقف وسط الخيول.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة ابنتها إسماعيل.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتى صورة لها بالحجاب، عبر حسابها، على إنستجرام.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لها مع والدها الفنان طلعت زكريا، عبر حسابها على إنستجرام.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها.