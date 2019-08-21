لعشاق السلسلة.. جزء رابع من "The Matrix" هذه تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن صناع فيلم "The Matrix" عن إنتاج جزء رابع من السلسلة، وسيقوم ببطولته كيانو ريفز وكاري آن موس.

يتولى كتابة وإخراج الفيلم المخرجة لانا واشوفسكي، على أن يشارك في الكتابة ألكسندر هيمون وديفيد ميتشل، ويشارك في البطولة لورنس فيشبورن، ولامبرت ويلسون.

ستقوم شركة Warner Bros. Pictures وشركة Village Roadshow Pictures بإنتاج الفيلم وتوزيعه على مستوى العالم، وأعلن توبي إميريش رئيس مجموعة وارنر بروس أمس الثلاثاء عن تفاصيل الفيلم.

Advertisements

وقال إميريشفي مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الفيلم: "سعداء بأن نعود بجزء جديد لفيلم "The Matrix"، وسعداء أن تخجه وتكتبه لانا واشوفسكي لأنها مخرجة أصيلة وخيالها خصب.

وتدور قصة الفيلم حول (نيو - كيانو ريفز) الذي يصبح آخر آمال البشر، فهو الوحيد القادر على فعل المعجزات، ويحاول (نيو) أن ينقذ مدينة زيون التي سوف تقع قريبًا تحت حصار الآلات. ​