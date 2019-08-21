تركي آل الشيخ: أعدكم بالمذهل

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عن الاستعدادات لموسم الرياض.
وكتب المستشار تركي آل الشيخ: "مستعدين لموسم الرياض، أنا جالس في اجتماع أضع اللمسات الأخيرة مع زملائي وأخواني في هيئة الترفيه وأبهرني تفاعل شركات وتجار وشباب وشابات الوطن، أوعدكم أن أذكركم واحد واحد وأوعدكم بالمذهل!".
وفي سياق اَخر، أعلن آل الشيخ، عن مسابقة للمواهب الغنائية في الوطن العربي، حيث سيتم اختيار الأصوات الأفضل، وتجميعهم في ألبوم واحد، ويتم إنتاج الألبوم على أعلى مستوى وتقديمه للجمهور في أبهى صوره.
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