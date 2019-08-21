بالفيديو| بعد انتقادها بسبب تصوير شعائر الحج.. أمل حجازي ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة أمل حجازي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها أثناء عودتها من الحج، لتعلق من خلاله على انتقادات الجمهور لها بسبب تصويرها لشعائر الحج.

وقالت أمل في الفيديو: "بالنسبة للانتقادات التي وُجهت لي بسبب تصويري للحج والطواف، فأنا أحببت مشاركة الشعائر مع المحبين معبرة عن فرحتي بهذه الشعائر العظيمة، والكثير من الناس يتمنوا أن يذهبوا للحج فأحببت أن أشجعهم على أداء فريضة الحج، وكل شخص عنده تعليق سلبي يخليه بنفسه لأن الإيمان في القلب".

وعلقت أمل على الفيديو: "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق الله العظيم، الشكر لله على إتمام فريضة الحج والرجوع الى ديارنا سالمين، حج مبرور وسعي مشكور للجميع".

يُذكر أن الفنانة أمل حجازي تعرضت للكثير من انتقادات متابعيها بسبب تصوير نفسها أثناء تأدية فريضة الحج.