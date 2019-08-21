نجوم اعتزلوا الفن وتراجعوا عن قرارهم .. شيرين عبد الوهاب الأشهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:40 صباحاً - أعلنت النجمة إليسا بشكل صادم، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني وكشفت عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع "تويتر" قائلة: لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لتنضم لقائمة طويلة من النجوم الذين أعلنوا اعتزالهم تحت ضغوط العمل أو لأسباب شخصية، ولكنهم تراجعوا سريعا شوقا للجمهور والفن وأضواء الشهرة ، الخليج 365 تستعرض معكم قائمة أهم النجوم الذين اعتزلوا الفن وتراجعوا لاحقا عن قرارهم وتتمنى أن تنضم إليهم إليسا وتعود سريعا إلى عشاق فنها.

شيرين عبد الوهاب اعتزلت 48 ساعة

أشهر مطربة أعلنت اعتزالها الفن كانت شيرين عبد الوهاب التي اختارت طريقة مأساوية جدا، حيث سربت تسجيل صوتي لها وهي تبكي وتعلن اعتزال الفن نهائيا، ولكنها تراجعت عن قرارها بعد 48 ساعة فقط وقالت شيرين خلال تسجيلها الصوتي: احترامًا لمن أحبوني ولجمهوري العاشق، ولزملائي الفنانين الذين أحاطوني بحب وود، تراجعت عن قرار الاعتزال، وسأعود لفني وعملي.

هاني شاكر

نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر أعلن الاعتزال نهائيا عام 2011 تحت ضغط وفاة ابنته متأثرة بمرض السرطان اللعين، وقرر وقتها التفرغ ما تبقى من عمره لرعاية أحفاده، وبعد 9 أشهر عاد إلى الغناء مرة أخرى، وغنى لدينا واحدة من أعذب أغانيه “حبيبة قلبي وحشاني..

ما لا يعرفه الكثير أن هاني له سابقة قرار اعتزال مطلع الألفية الحالية بعدما فشل أحد ألبوماته في تحقيق النجاح المرجو منه، لكنه تراجع عنه بعد إلحاح جمهوره والمحيطين به، وقدم عدداً من الحفلات الغنائية.

المطربة اللبنانية دوللى شاهين لجأت إلى قرار الاعتزال بنفس العام هربا من ضغوط عائلية وفنية متزايدة وقالت في بيان مختصر: لقد اتخذت قراراً أريد أن أشارك فيه من يحبني ومن لا يحبني ! أصعب قرار في حياتي! لقد قررت أن اعتزل الفن واتفرغ لتربية ابنتي وعائلتي !!! لقد حاولت منذ بداياتي أن أقدم أعمال جيدة وعملت مع كبار الأساتذة … أصبت و اخطات! و لكني قدمت أفضل ما عرض علي … الفن في دمي وسيظل في دمي و لكني أخذت القرار هذا لان كرامة الانسان هو كل ما يملك ! أخذت القرار لأَنِّي حلمت بفن مختلف ! صوتي سيخدم الرب و سأعود للترنيم في الكنيسة و خلف مذبح الرب”.

وتابعت: اعتذر لو بقصد او بغير قصد لو جرحت او اذيت اي انسان يعمل بالوسط الفني و لو بكلمة و أسامح كل من اساء الي .. في داخلي سلام و فرح داخلي أتمنى التوفيق لجميع زملائي و سلام الرب معكم .. دوللي جوزيف ابو شاهين.

ولم تتحمل دوللى الغياب عن الأضواء وعادت بعد 3 شهور فقط عن قرارها وقالت: أنا قررت أرجع عن فكرة الاعتزال، فعلا مرّيت بظروف صعبة، وابتعدت فترة لأرتاح وأعيد حساباتي، الفن ليس خيارا، هو حياة، وحشني الفن ووحشتوني، أنا زي أي بنت ممكن أتعب وأتضايق وأبعد، وغير كل البنات لما بكون على المسرح، هارجع إن شاء الله رغم كل الصعاب وأكمل طريقي بإذن الله.

حنان ترك اعتزال رايح جاي

النجمة شبه المعتزلة حنان ترك، هي أكثر فنانة أعلنت اعتزالها الفن وتراجعت عنه ولكن مع كل عودة لها كانت تلتزم بجانب من أسباب الاعتزال، والبداية لم تكن مع الحجاب كما يظن البعض، فقد اتخذت قرار الاعتزال الأول بنفس يوم وفاة زميلها علاء ولى الدين وكانت تشاركه بطولة فيلمه الذي لم يكتمل تصويره، وغابت عن الأنظار لأسباب نفسية ولكنها عادت عن قرارها لاحقا.

حنان اعتزلت الفن رسميا بعد ارتدائها الحجاب عام 2006، لكنها عادت إلى المسلسلات عام 2009، لتُعلن عام 2012 اعتزالها مجدداً، دون إبداء أسباب، ولكنها عادت العام الماضي وشاركت في عدة مسلسلات إذاعية وبتعليق صوتي داخل أحد الأفلام.

عبير صبري

النجمة عبير صبرى رضخت لضغوط نفسية بسبب تصنيفها كممثلة إثارة وأعلنت اعتزالها الفن عام 2002 وعادت لاستئناف عملها كمحامية وارتدت الحجاب، ولكنها تخلصت من كل الضغوط عام 2010 وخلعت الحجاب وقدمت دورا أكثر إثارة فى فيلم "عصافير النيل" مع المخرج مجدى أحمد على.

صابرين

الفنانة صابرين، اعتزلت وهي غي أوج تألقها بعد قيامها بدورها الخالد في مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، حيث أعلنت الاعتزال وارتداء الحجاب، ولكنها اعتذرت عن القرار الخاطيء وعادت عام 2006 إلى المجال الفنى، من خلال مسلسل "كشكول لكل مواطن"، وقالت لاحقا: إن عودتها للفن أمر طبيعي، فهي تعمل في المجال منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، ولأنها وُلِدَت وعاشت في عائلة فنية.

سهير رمزي

فى عام 1993 أعلنت النجمة سهير رمزى اعتزال الفن وارتدت الحجاب أيضاً، لكنّها عادت إلى الفن عام 2006، لتجسد العديد من الأدوار فى المسلسلات، وصرحت لاحقا أنها محتشمة وليست محجبة.

منى عبد الغني

الفنانة منى عبد الغنى، بدأت مشوارها الفنى فى أوائل الثمانينات بالغناء، وفى عام 1985 شاركت فى أول أعمالها التمثيلية وهو مسلسل "الأبناء" واستمرت فى الغناء والتمثيل حتى عام 2001، عندما أعلنت ارتداءها الحجاب واعتزالها الفن، وعادت عن قرارها بعد عامين فقط ولكن تخصصت في التمثيل وتقديم البرامج فقط ورفضت العودة إلى الغناء.

المطربة الشابة ساندى أثارت أزمة كبرى عام 2014 عندما أعلنت فجأة اعتزالها الفن نهائيا والابتعاد عن الأضواء وقالت: قرّرت أنا ساندي عادل أحمد حسين الاعتزال من هذه المهنة التي أدت إلى مرضي بسبب الضغوط النفسية التي أتعرض لها، ولن أتراجع عن هذا القرار، وأطلب من الله المغفرة عن أي ذنب ارتكبته بسبب هذه المهنة، وبعد إعلان قرارها بشهرين وضعت ساندى كليب "حياة طبيعية" الذى أصدرته فى يونيو 2014 عبر صفحتها الرسمية فى موقع الفيس بوك.

وكشفت لاحقا أنها تعرضت لتهديدات كبيرة من زوجها الأول بأن لديه صور عارية لها سيقوم بنشرها عبر مواقع التواصل، ما يثير فضيحة حولها، فقررت الاعتزال حتى تخلصت من كل هذه الأمور وعادت مرة أخرى للفن.

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فى مارس 2008 أعلنت المطربة شاهيناز، نجمة برنامج "ستار ميكر"، ارتدائها الحجاب واعتزال الغناء بشكل نهائى، موضحة أن قرارها جاء نتيجة دراسة متأنية فى الأمور الدينية، ولتكون أول فنانة من بنات جيلها ترتدى الحجاب. وبعد 3 سنوات عادت شاهيناز مرة أخرى للغناء وهى ترتدى الحجاب فى ألبوم دينى منتصف عام 2011، ثم خلعت الحجاب نهائيا وحاولت العودة لمكانتها الفنية ولكنها لم تصل بعد.

الفنان الراحل محمود الجندي أثار قرار اعتزاله الفن ثورة عارمة، خاصة وانه أعلن الاعتزال بسبب "المعاملة غير اللائقة" من المخرجين والمنتجين بعد وضع اسمه بطريقة غير مناسبة لمكانته الفنية على شارة المسلسلات وقال أخلاقيات وأصول المهنة انعدمت عند الكثير من العاملين في الفن حاليًا.

وتراجع الجندي، عن قراره سريعا وشارك في تصوير دوره بالجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، مؤكدا أن الفن في دمه ولا يمكن أن يتخلى عنه، ثم غادر الحياة سريعا بعد معاناة مع المرض.

الفنان يوسف شعبان أعلن هو الآخر اعتزاله الفن وتراجع تلبية لرغبة زميلته الفنانة سميرة أحمد التي ناشدته الموافقة على مشاركتها بطولة مسلسل " بالحب هتعدي" وبرّر عودته إلى الفن مرة أخرى بعد هذا القرار بسبب الصداقة القديمة التي تربطه بالفنانة سميرة أحمد، ولثقته في قدراتها الفنية والإنتاجية، لذلك قبل الدور على الفور دون تردد.

المطرب محمد الحلو، قرر اعتزال الفن نهائياً، وبرر ذلك بأنه أُصيب بحالة من الإحباط نتيجة تحول سوق الغناء في مصر من الاعتماد على الصوت إلى الأغاني المصورة، واصفاً ذلك بأن الساحة الغنائية لم تعد تستوعبه وأمثاله من المطربين، لكنه عدل عن هذا القرار بعدها.

أيضاً خرج إيهاب توفيق بتصريح مشابه باعتزاله الغناء، لكنه أوضح بعدها أنه سيعتزل تقديم الأغاني الرومانسية وسيكتفي بطرح عدد من الأغاني الدينية، وبالفعل قدم وقتها ألبومين دينيين، لكن بعد فترة عاد مرة أخرى لتقديم كل أنواع الأغاني.

كاظم الساهر أعلن منذ سنوات اعتزاله الغناء بعد انتهائه من مشروع العرض المسرحي جلجامش، والذي كان يشرع في تنفيذه وقتها، وهو عرض مسرحي يتناول أسطورة بلاد الرافدين، وكان مقرراً أن يتولى كاظم مسؤولية تلحين موسيقى العرض وتوزيعها، لكن سرعان ما تبدل الموقف وأعلن بعدها تراجعه عن التفكير في الاعتزال، مؤكداً أن ضغط جمهوره هو الذي دفعه لذلك.

الفنانة السورية وعد البحري أعلنت اعتزال الغناء، إلا أنها عدلت عن هذا القرار في يناير من العام الماضي 2018، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد مشاركتها في برنامج المواهب «سوبر ستار» لكنها عدلت عنه بعد أن شاركت في تقديم أغاني مسلسل "أسمهان"، حيث غنت 30 أغنية في هذا المسلسل.

وأكدت وعد البحري أنها كانت مُصرة على الاعتزال بسبب الإحباط الذي واجهته وعدم حصولها على الدعم الكافي، لافتة إلى أن عددا من المقربين منها أقنعوها بالعدول عن هذا القرار، وبالفعل تراجعت بعد فترة من التفكير، مشيرة إلى أنها لن تتخذ هذا القرار مجددًا ولن تبتعد عن الجمهور مرة أخرى.

الفنانة فلة الجزائرية أيضا تراجعت عن قرار اعتزال الغناء الذي اتخذته مؤخرا، إذ أوضحت عبر حسابها الشخصي على "إنستقرام"، أنها اتخذت قرار الاعتزال بعد حالة التهميش التي تعرضت لها داخل الوسط الفني الجزائري وعدم اهتمام الدولة بالقطاع الفني.

وأكدت فلة الجزائرية أنها تراجعت عن القرار بعد انتقال إدارة الحفلات والمهرجانات بالجزائر إلى وزارة الثقافة، لافتة إلى أن السمك لا يعيش خارج الماء.

غادة عادل

الفنانة غادة عادل اعتزلت الفن وقررت ان ترتدي الحجاب عام 2002، وذلك بعد حضورها للعديد من الجلسات الدينية ولكن بعد فترة قصيرة خلعت الحجاب وقررت العودة لمجال الفن.

إيمان العاصي

النجمة إيمان العاصي قررت اعتزال للفن وارتدت الحجاب، بعد ظهورها فى مسلسل "حضرة المتهم أبى" مع النجم الراحل نور الشريف، ولكن بعد مرور سنوات قليلة أعلنت عودتها للفن مرة أخرى وخلعها للحجاب.

منة فضالي

بعد الانتقادات الضخمة التي تعرضت لها منة فضالى إثر نشر صور فاضحة من عيد ميلادها أعلنت اعتزالها الفن بشكل نهائي مؤكدة انها تعرضت لمؤامرة من بعض الأشخاص الذي كانت تعتقد انهم اصدقائها اساءوا لها واستغلوا الصور لتدميرها فنيًا ولكنها تراجعت عن هذا القرار بعد مرور أسبوعين فقط.

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