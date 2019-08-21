بالصور.. دومينيك حوراني تتألق في أحدث فوتوسشن بإطلالة الملكية

تألقت الفنانة دومينيك حوراني بإطلالة الملكية، حيث نشرت صورها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها بفستان أبيض سواريه. وظهرت من خلالها بفستان أبيض سواريه. يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخراً كليبا بعنوان "يا عريس"، ويشاركها في غنائه الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفى، وألحان، وتوزيع أحمد فيجو، كما حققت نجاحاً باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا. عريس"، ويشاركها في غنائه الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفى، وألحان، وتوزيع أحمد فيجو، كما حققت نجاحاً باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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