زحام شديد في اليوم الثالث لـ"مهرجان القلعة".. وتذاكر الدخول بأسعار خرافية

شهدت قلعة صلاح الدين ازدحام شديد في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء، بسبب توافد أعداد غفيرة من الجمهور لحضور برنامج الحفل المُعد لليوم.

أُقفلت أبواب الدخول مع الموعدد المحدد لبدء أولي حفلات المهرجان لليوم، وأصبح حضور الحفل حلمًا صعب المنال، وذلك بسبب شدة التزاحم حول

أبواب القلعة، ومن حالفه الحظ وتمكن من الوصول إلى الأبواب المغلقة وجد خلفها رجال الأمن يقطعون الطريق علي الجماهير، حتي من يملك منهم تذاكر للدخول، وبدون أي إبداء أسباب واضحة تجاه ذلك التصرف.

ومع شدة التزاحم والفوضي، انتشر بعض

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الأفراد يملكون عددًا كبيرًا من التذاكر وبدأوا بعرضها للبيع بأسعار تفوق سعرها الأصلي بأضعاف، ليصل سعر تذكرة الدخول للفرد إلي 70 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.

جدير بالذكر أن برنامج الحفل لليوم الثالث من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في،دورته الـ28، يضم باقة متميزة من الفقرات الفنية، بدأت مع فريق "مسار إجباري"، ثم فرقة رضا للفنون الشعبية، وأخيرًا حفل غنائي للمطرب محمد محسن.