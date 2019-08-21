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شهدت قلعة صلاح الدين ازدحام شديد في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء، بسبب توافد أعداد غفيرة من الجمهور لحضور برنامج الحفل المُعد لليوم.
أُقفلت أبواب الدخول مع الموعدد المحدد لبدء أولي حفلات المهرجان لليوم، وأصبح حضور الحفل حلمًا صعب المنال، وذلك بسبب شدة التزاحم حولأبواب القلعة، ومن حالفه الحظ وتمكن من الوصول إلى الأبواب المغلقة وجد خلفها رجال الأمن يقطعون الطريق علي الجماهير، حتي من يملك منهم تذاكر للدخول، وبدون أي إبداء أسباب واضحة تجاه ذلك التصرف.
ومع شدة التزاحم والفوضي، انتشر بعض
جدير بالذكر أن برنامج الحفل لليوم الثالث من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في،دورته الـ28، يضم باقة متميزة من الفقرات الفنية، بدأت مع فريق "مسار إجباري"، ثم فرقة رضا للفنون الشعبية، وأخيرًا حفل غنائي للمطرب محمد محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر زحام شديد في اليوم الثالث لـ"مهرجان القلعة".. وتذاكر الدخول بأسعار خرافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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