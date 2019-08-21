وفاة الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي اليوم، الثلاثاء، الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

ولد حبيب الصايغ في أبوظبي عام 1955، وحصل على إجازة الفلسفة عام 1977 والماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن.

وعمل في مجالي الصحافة والثقافة ويرأس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ويكتب زاوية يومية في جريدة الخليج الصادرة عن إمارة الشارقة.

ونشر الصايغ إنتاجه عربيا في وقت مبكر وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العربية والعالمية، وترجمت قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.