النجم يحيى الفخراني يحتفي بالفنانة جيهان نصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني الفنانة المعتزلة جيهان نصر وبنتيها بحفاوة بالغة، وذلك أثناء حضورهن لمشاهدة العرض المسرحي "الملك لير".

ونشرت إدارة مسرح "كايرو شو"، الذي يقام عليه العرض، صورةً تجمع بين يحيى الفخراني وجيهان نصر وبنتيها، مع مطالبة الجمهور بالحضور لمشاهدة العمل يومي 29 و30 أغسطس/آب الجاري.

وكانت الممثلة المصرية الشابة هبة مجدي قد نشرت منذ أيام مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة جيهان نصر وبناتها، عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، مبديةً سعادتها برؤية النجمة المعتزلة في عرض مسرحية "الملك لير"، وقالت: "بحبها قوي".



وتفاعل عدد كبير من المعجبين مع الصور، كما انهالت التعليقات عليها، ومن بينها: "حلوة بالحجاب.. لسة حلوة زي زمان".

الفنانة جيهان نصر لمعت في الدراما المصرية خلال فترة التسعينيات، ثم اعتزلت الفن في قمة مجدها بعد الزواج.